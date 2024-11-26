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Van Erciş'te Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Van Erciş'te Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 'Tefecilik Suçu' kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda ruhsatsız silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 'Tefecilik Suçu' kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Kasım 2024 tarihinde KOM Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde mali suçlara yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce TCK 241 'Tefecilik Suçu' kapsamında tespit edilen 6 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız silah, 60 adet fişek, 3 adet şarjör, 1 adet çek tutanağı, 4 adet araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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