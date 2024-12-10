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Van-Erciş Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 79 Yaralı

Van-Erciş Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 79 Yaralı
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Van-Erciş karayolunda yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 35 araç karıştı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 79 kişi yaralandı.

Van-Erciş karayolunda yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasına 35 aracın karıştığı belirlendi.

Van-Erciş karayolunun 35-40. kilometreleri arasında sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında, 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır olmak üzere toplam 79 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Öte yandan, Van-Erciş karayolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasına 35 aracın karıştığı belirlendi.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarını yeniliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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