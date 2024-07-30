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Van-Erciş karayolunda otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Van-Erciş karayolunda lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van-Erciş karayolunda lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DM 463 plakalı Toyota Auris marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Van Acil Durum Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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