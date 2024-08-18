Van-Erciş Karayolunda Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Van-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Van-Erciş Karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 ABF 54 plakalı Opel Astra marka otomobil ile Ford marka otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölge sakinleri kavşakta her hafta trafik kazaları meydana geldiğini belirterek, "Bu kazaların önüne geçilmesi için bu kavşağa trafik ışıkları konulması gerek. Allah korusun ileride ölümlü kaza yaşanırsa kimse bunun hesabını veremez. Bu kavşağa trafik ışıkları şart" dediler. - VAN