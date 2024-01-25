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Van-Erciş Karayolunda Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyonet Kaza Yaptı

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Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve kaçan sürücü hala aranıyor.

Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah 8.30 sularında Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesinde civarında meydana geldi. Kasasında kaçak göçmen taşıyan ve yoğun kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevke edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralanmayan ve araziye dağılan 18 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaza sonra firar eden ve kimliği tespit edilen sürücünün yakalama çalışmaları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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