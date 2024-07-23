Van-Erciş Karayolu Üzerinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tabanlı Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafımdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN