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Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası

Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası
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Van-Erciş kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Yolun sisli ve kaygan olması kazalarda etkili oldu. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van-Erciş kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Van-Erciş kara yolunda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Bu kazaların 1 kilometre yakınında yolun sis ve kaygan olmasından dolayı başka bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaların ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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