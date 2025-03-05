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Van-Erciş kara yolunda takla atan kamyonette 3 yaralı

Van-Erciş kara yolunda takla atan kamyonette 3 yaralı
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Van-Erciş kara yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonette 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van-Erciş kara yolu üzerinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Y.O. yönetimindeki 72 ABJ 379 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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