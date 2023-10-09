Van Edremit'te Güvenlik Kamerasıyla Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve zanlıyı tespit ederek gözaltına aldı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde, bir apartmandan bisiklet çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan Memur-Sen TOKİ'de hırsızlık yapıldığına ilişkin paylaşımlardaki görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu görüntülerdeki bisikleti çaldığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.