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Van'dan giden ekip 80 yaşındaki kadını enkazdan sağ çıkarttı

3. Sayfa Haberleri

Van'dan giden ekip 80 yaşındaki kadını enkazdan sağ çıkarttı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği çalışmalarda 80 yaşındaki bir kadını enkazdan sağ çıkarttı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği çalışmalarda 80 yaşındaki bir kadını enkazdan sağ çıkarttı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremde enkaz altında kalanları kurtarmak ve sağ kalanları barındırmak için ülkenin her yerinden deprem bölgesine ekip sevk ediliyor. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ise deprem bölgesinde kurulacak çadırkentlerin enerjilendirilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik malzemeleri ile 3 adet jeneratör, 4 adet 4x4 araç, 3 adet sepetli platform aracı 22 kişilik arıza bakım ve onarım personeliyle Kahramanmaraş'a intikal etti. Kurulacak Çadırkenti'nin enerji çalışmasını yapan VEDAŞ ekipleri, akşam 22.00 sularında merkezde bulunan Ebrar Sitesi enkazında depremin başından beri mahsur kalan 80 yaşında kadının olduğunu fark etti. Ekiplere haber verilmesiyle yaşlı kadın sepetli platform aracı ile mahsur kaldığı enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Tragger 3. Sayfa Haberler

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