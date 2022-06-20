Son dakika haberleri | Van'daki trafo yangını 6 saat sonra söndürüldü

Van'daki trafo yangını 6 saat sonra söndürüldü

VAN - Van'ın Başkale İlçesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Van Hakkari Karayolunda bulunan trafoda çıkan yangın, itfaiye'nin 6 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Van Hakkari Karayolu 100. Kilometresi, Başkale İlçesi Ortayol düzlüğünde bulunan trafoda çıkan yangın nedeni ile gökyüzüne dumanlar yükseldi, trafo kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde yaşandı. Başkale ilçesi Ortayol mahallesinde bulunan TEİAŞ Van Trafo Merkezinde bulunan trafo, henüz bilinmeyen bir neden ile alev aldı. İşletmede bulunan çalışanların haber vermesi ile olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınamazken, Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ve Gürpınar İtfaiye Amirliğinden destek araç istendi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden 3, Başkale Belediyesi'nden de 2 araç ile 6 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.