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Van'daki Feci Kaza: Hamile Kadın ve Eşi Hayatını Kaybetti

Van'daki Feci Kaza: Hamile Kadın ve Eşi Hayatını Kaybetti
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Van'da meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ve eşi, otomobillerinin kontrolden çıkması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Van'da karı kocanın hayatını kaybettiği feci kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinde Edremit istikametine seyir halinde olan 06 CGB 878 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak takla metrelerce savruldu. Otomobilde bulunan Mert Durusoy ve hamile eşi Ahsen Durusoy kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki petrol istasyonun güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobil yolun sağından seyreden bir aracı solladıktan sonra aniden sol şeride geçerek kaldırma çarpıp takla atması yer alıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Yaşam Kaza van

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