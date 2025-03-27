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Van'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Van'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından başka bir araç süratle gelerek iki araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İftaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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