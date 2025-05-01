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Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 33 Yaralı

Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 33 Yaralı
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Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Bitlis karayolu üzerindeki Akdamar Adası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otobüsün arka camı ve havalandırma kısmından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan birçoğunun durumunun hafif olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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