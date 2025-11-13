Van'da Yolcu Minibüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

VAN (İHA) – Van'da seyir halindeki bir yolcu minibüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, olay, Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. Yolcu dolu minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları hızla tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. - VAN