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Van'da yoğun yağmur nedeniyle mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun yağmur nedeniyle mahsur kalan bir baba ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baba ve oğlu, Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalında yoğun yağmurdan dolayı mahsur kalan baba ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumali Hitit isimli vatandaş, oğlu ile birlikte Keşiş (Turna) Gölü bölgesine giderken yoğun yağmurdan dolayı Gölardı Mahallesi yakınlarında minibüsü ile mahsur kaldı. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden çıkamayan Hitit durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye giderek baba Hitit ve oğlunu kurtardı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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