Erciş'te kapanan yollarda hastalara Snowtrack ile ulaşıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı bir mahalleye UMKE ekipleri Snowtrack ambulanslarıyla ulaşarak üç hastaya müdahalede bulundu. Zorlu hava koşullarına rağmen sağlık hizmetleri kesintisiz devam etti.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanan mahalleye UMKE ekipleri Snowtrackla ulaşıp üç hastaya müdahalede bulundu.

Erciş ilçesine bağlı Salmanağa Mahallesi'nde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 3 yaşında yüksek ateş şikayeti bulunan bir çocuk ile ileri yaşta, diyaliz hastası ve hiperglisemi tanılı, genel durumu bozuk iki vatandaşın bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yolların kapalı olması nedeniyle standart kara ambulanslarıyla hastalara ulaşılamayınca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Snowtrack ambulansları görevlendirildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen hastalara ulaşan ekipler, gerekli tıbbi müdahaleleri olay yerinde güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinin her şartta ve her noktada kesintisiz olarak sunulmaya devam ettiğini belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
