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Van'da Yasadışı Avcılığa Ceza

Van'da Yasadışı Avcılığa Ceza
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Van'da doğa koruma ekiplerince yapılan denetimlerde yasadışı avlanan iki kişi toplamda 12 bin 364 lira idari para cezası aldı. Ayrıca, bir şahsa takozsuz tüfek kullanmaktan ve diğerine de avcılık belgesi bulunmadığı için tutanak düzenlendi.

Van'da yasadışı avlanan 2 şahsa 12 bin 364 lira idari parası cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 39 avcı kontrol edilirken, 1 şahıs hakkında takozsuz tüfek kullandığı, 1 şahıs hakkında da avcılık belgesi olmadığı için tutanak düzenlendi. Takozu olmayan 1 adet av tüfeğine el konulurken, 2 şahsa 12 bin 364 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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