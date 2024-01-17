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Van'da yapılan trafik denetimlerinde 293 sürücüye ceza uygulandı

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Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 293 sürücü ve araca 599 bin 671 TL idari para cezası uygulanırken, 53 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 293 sürücü ve araca 599 bin 671 TL idari para cezası uygulanırken, 53 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 8-14 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "541 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 114 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 214 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. 13 bin 369 araç kontrol edildi, 293 sürücü ve araca 599 bin 671 TL idari para cezası uygulandı, 53 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 'Huzurunuz, Mutluluğumuzdur' parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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