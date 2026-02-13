Haberler

Van'da toplam 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı

Van'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 56 yıl hapis cezası olan 8 kişiyi düzenledikleri operasyonlarla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Van'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan toplam 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Şubat'ta il merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", "hırsızlık", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından toplam 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, "Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
