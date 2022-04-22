Van'da hakların hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Van'da hakların hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da hakların hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Van'da değişik suçlardan dolayı haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Van'da değişik suçlardan dolayı haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan aranması olan ve hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile 'hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçlarından aranması olan ve hakkında 16 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İşlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 2 şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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