Van'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik yürütülen 3 aylık takip sonucu yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesinin tamamı 1 Şubat 2024 tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN