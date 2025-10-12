Van'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Van'da 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik" yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan neticesinde, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan yabancı uyruklu S.A. (22) isimli şahıs Gevaş ilçesi Kuşuk Mahallesi'nde icra edilen operasyonla yakalanarak, Gevaş Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda yapılan adli işlemlere müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi. - VAN