Van'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Van'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan 25 yıl 9 ay hapis cezası aranan yabancı uyruklu şahıs, Van'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli işlemler sonrası cezaevine konuldu.

Van'da 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik" yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan neticesinde, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan yabancı uyruklu S.A. (22) isimli şahıs Gevaş ilçesi Kuşuk Mahallesi'nde icra edilen operasyonla yakalanarak, Gevaş Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda yapılan adli işlemlere müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
