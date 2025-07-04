Van'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 42 Şahıs Hakkında Yasal İşlem
Van İl Emniyet Müdürlüğü, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenleyerek 42 şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 27 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 281,68 gram metamfetamin, 35,71 gram esrar, 2,2 gram sentetik kannabinoid, 1,29 gram skunk, 2 adet ecstasy, 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 40 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN