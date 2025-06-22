Van'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 27 Şahsa İşlem Yapıldı
Van'da polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyon sonucu 27 şahsa yasal işlem yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 27 şahsa yasal işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Haziran 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 26,55 gram esrar, 68,7 gram skunk, 1,32 gram eroin, 202,74 gram metamfetamin, 8 adet extacy, 8,7 gram sentetik kannabinoid,1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 27 şahsa yasal işlem yapıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa