Van'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 27 Şahsa İşlem Yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 27 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Haziran 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 26,55 gram esrar, 68,7 gram skunk, 1,32 gram eroin, 202,74 gram metamfetamin, 8 adet extacy, 8,7 gram sentetik kannabinoid,1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 27 şahsa yasal işlem yapıldı. - VAN