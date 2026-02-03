Haberler

Van'da bir ayda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

Van'da bir ayda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi
Güncelleme:
Van'da yürütülen narkotik operasyonları sonucunda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bin 85 adet hap ele geçirildi. 190 şüpheli gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucunda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bin 85 adet hap ele geçirildiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ocak ayında yapılan çalışmalar kapsamında, 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bin 85 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 190 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
