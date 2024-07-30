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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Çeşitli Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erciş'te ilgili cumhuriyet savcısının talimatlarıyla Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yine yapılan operasyon doğrultusunda yaklaşık 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadele devam edecektir denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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