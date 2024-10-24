Üye Girişi
Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kilo 644 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kilo 644 Gram Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda 71 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne büyük bir darbe vuran operasyonu duyurdu.

Van'ın Saray ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 71 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 71 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Politika Güvenlik 3-sayfa Saray Terör van

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Taksicinin babasının sözleri kahretti
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü? 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim Akrep mi Terazi mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 24 Ekim A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler... YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK? Youtube bugün açılır mı? 24 Ekim son gelişmeler... Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.