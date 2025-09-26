Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 67 şahıs hakkında işlem yapıldı. 412,7 gram sentetik kannabinoid, esrar, metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 67 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "12 - 25 Eylül 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 412,7 gram sentetik kannabinoid, 98,57 gram esrar, 74,82 gram metamfetamin, 42,63 gram skunk, 3,3 gram eroin, 70 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, 60 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 67 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump zirvesi için ilk açıklama
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler 'Tacizci istemiyoruz' sloganı attı

Okul önünde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan aynı sloganı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.