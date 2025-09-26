Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 67 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "12 - 25 Eylül 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 412,7 gram sentetik kannabinoid, 98,57 gram esrar, 74,82 gram metamfetamin, 42,63 gram skunk, 3,3 gram eroin, 70 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, 60 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 67 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN