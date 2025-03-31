Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da narkotik polisinin yaptığı bir haftalık operasyonda 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain ve 1 kilo skunk ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da narkotik polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.