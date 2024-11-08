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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kişiye Yasal İşlem

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kişiye Yasal İşlem
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Van'da polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 50 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 50 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 - 7 Kasım 2024 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 15,6 gram metamfetamin, 100,46 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1,4 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram eroin, 3.7 gram skunk, 53 adet extacy maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplam 50 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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