Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 263,79 gram eroin, 87,07 gram metamfetamin, 26,45 gram sentetik kannobinoid, 6,58 gram bonzai ve 24,52 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 31 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN