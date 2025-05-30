Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kişi Yakaladı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kişi Yakaladı
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Van'da düzenlenen operasyonda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarından 46,22 gram esrar, 24,15 gram metamfetamin, 92 adet ecstasy ve 3,2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 46,22 gram esrar, 24,15 gram metamfetamin, 92 adet ecstasy, 3,2 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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