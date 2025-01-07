Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilogram Esrar ve 9 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 27 kilogram esrar ve 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde bir ikamette 27 kilogram esrar ve 9 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN