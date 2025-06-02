Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 557 Gram Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 550 gram metamfetamin ve 1 kilo 7 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN