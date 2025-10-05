Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 160 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesinde İran uyruklu B.D. (27) isimli şahsa ait otomobilde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 160 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek şüpheli şahıs adli işlemleri müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
