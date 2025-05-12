Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den umut dolu mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kilo Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kilo Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu 147 kilo 813 gram uyuşturucu madde ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 147 kilo 813 gram uyuşturucu madde ile 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 16 kilo esrar, 125 kilo 800 gram eroin, 6 kilo 13 gram metamfetamin ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Dün şampiyonluk kupasını kaldıran antrenör bugün takımdan ayrıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.