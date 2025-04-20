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Van'da Uyuşturucu Kaçakçıları Kıyafetlerine Metamfetamin Gizleyerek Yakalandı

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Van'da sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi kıyafetlere yediren iki yabancı uyruklu şahıs, polisin dikkati sayesinde havalimanında yakalandı. 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da pes dedirten uyuşturucu kaçakçılığı yöntemi

Sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi kıyafetlere yediren şahıslar havalimanında yakalandı

Polisin dikkati sayesinde 32 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

VAN - Van'da sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi yedirdikleri kıyafetlerle havalimanına gelen yabancı uyruklu 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Kıyafetlere yedirilen uyuşturucu miktarının 32 kilo 460 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Nisan 2025 günü ilimiz Ferit Melen Havalimanında analiz çalışmaları sonucunda ekiplerimizce durdurulan ve kontrolleri yapılan yabancı uyruklu 2 şahsın üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada; 32 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahısların sıvılaştırarak kıyafetlerine yedirdiği metamfetamin maddesi görüntülerini basınla paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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