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Van'da Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş 6 Gündür Kayıp

Van'da Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş 6 Gündür Kayıp
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 6 gün geçti. Kızı ile son kez vedalaşan baba, görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 6 gün geçti. Genç kızı arama çalışmaları sürerken,

kızı ile yurt kapısında vedalaştığı anlara ait görüntüleri izleyen acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Daha sonra kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Polis ekipleri Rojin'i bulmak için çalışmalarını geniş çaplı şekilde sürdürürken, genç kızın ailesi ve arkadaşlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Arama çalışmalarını yakından takip eden acılı baba Nizamettin Kabaiş ise, kızı ile son kez vedalaştığı yurt kapısındaki görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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