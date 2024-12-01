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Van'da Üç Ayrı Yangın, Bir Ölü ve Çok Sayıda Yaralı

Van'da Üç Ayrı Yangın, Bir Ölü ve Çok Sayıda Yaralı
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Van'da meydana gelen 3 ayrı yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı ve birçok iş yeri yandı. İtfaiye ekipleri büyük bir seferberlik ile yangınlara müdahale etti.

Van'da dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun yararlandığı ve çok sayıda iş yerinin yandığı 3 ayrı yangına itfaiye seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 6. Sokak üzerinde bulunan Erdal Manay'a ait evde meydana geldi. Yangında ev sahibi Manay hayatını kaydederken, 4 yaşındaki bir kız çocuğu da yaralandı. İtfaiye ekipleri bu yangına müdahalesi ettiği sıra Van merkezde bulunan ve yaklaşık 200 dükkanın yer aldığı Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. 7 araç, 50 personelin yanı sıra sulama tankerleri ile müdahale edilen yangında çok sayıda iş yeri yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler bu yangına müdahale ederken bu sefer 01.05 saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Elçibey 1. Sokak üzerinde bulunan Yusuf Arvas'a ait evde meydana geldi. 3 araç 12 personelle müdahale edilen yangında ev ve evdeki malzemelerin çoğu yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 3 ayrı yangına 13 itfaiye aracı, 75 personel ve 8 sulama aracı ile müdahale etti.

Polis 3 ayrı yangınla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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