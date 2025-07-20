Van'da Üç Araçla Gerçekleşen Kazada 5 Yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde üç aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 17 Temmuz'da İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Caddesi Kavşağı'nda meydana gelmişti. Kavşakta iki aracın çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri, park halindeki başka bir araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ticari araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.C., Ö.C. ve çiftin çocukları A.C. ile A.C. yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN