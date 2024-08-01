Üye Girişi
Haberler

Van'da tren otomobile çarptı: Sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen kazada, trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sürücü araç içerisinde sıkıştı ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. İran- Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen A.Y. yönetimindeki 34 BHE 480 plakalı otomobile çarptı. Trenin yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu Van İtfaiye Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title