Van'da Traktör Römorku Devrildi: 8 Yaralı
Edremit'te traktörün römorkunun devrilmesi sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi. Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi. Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
