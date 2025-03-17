Van'da Traktör ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Patnos kara yolu üzerinde bulunan Aşağı Işıklı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki saman yüklü traktörün Y.D. yönetimindeki minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüsüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN