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Van'da Trafik Kontrolleri Sonucu 105 Araç Trafikten Men Edildi

Van'da Trafik Kontrolleri Sonucu 105 Araç Trafikten Men Edildi
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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 105 araç trafikten men edilirken, 575 sürücüye toplam 2.780.515 TL ceza kesildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 105 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 bin 369 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "19 bin 118 araç kontrol edildi, 575 sürücü ve araca 2.780.515 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 105 araç trafikten men edilmiştir. 108 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 360.464 TL TİPCK tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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