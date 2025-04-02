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Van'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Van'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde 65 ACJ 715 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyeni 65 ACJ 715 plakalı Skoda marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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