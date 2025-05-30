Van'da Trafik Kazası: Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Van'da Trafik Kazası: Otomobil Uçuruma Yuvarlandı
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Van-Gürpınar karayolu üzerindeki Kurubaş Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAT 715 plakalı Skoda marka otomobil, kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, jandarma ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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