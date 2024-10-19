Van'da Trafik Kazası: Köpeğe Çarpan Kamyonet 8 Kişiyi Yaraladı

Van'ın Edremit ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpan kamyonet karşı yönden gelen 2 aracın çarpması sonucu 2'i ağır 8 kişi yararlanırken, köpek ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABV 272 plakalı Volkswagen Cady marka hafif ticari kamyonet Van istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe çarptıktan sonra karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN