Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. 65 EE 663 plakalı kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN