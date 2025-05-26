Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kamyonetin kontrolden çıktığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. 65 EE 663 plakalı kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa