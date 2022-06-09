Van'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.55 sularında Tuşba Belediyesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 AJP 708 plakalı Skoda marka otomobil ile 65 AAJ 717 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi bölgeye İtfaiye daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters dönen otomobilden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonra ters dönen otomobilden sızan yakıttan dolayı itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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